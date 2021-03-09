Майбутня мама модель Даша Хлистун, чекає дитину від Макса Михайлова, нещодавно дівчина позувала в хутряній білизні
Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку знаменитість.
Майбутні щасливі батьки не приховують свого ставлення до появи в їхньому житті дитини. Адже Макс Михайлюк відразу після розставання з перемогла в проекті Дашею Ульяновою, став зустрічатися з іншою Дашею.
Зараз Михайлюк і Хлистун практично нерозлучні. Їх спільні фотографії часто з'являються в соціальній мережі.
За життям закоханих спостерігають фанати, які схвалюють і підтримують пару. Відомо, що Даша займалася модельним бізнесом. Вона брала участь у багатьох показах, забезпечуючи себе засобами для існування.
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Після зустрічі з Максом Михайлюком в 2020 році, їх життя засяяло яскравими фарбами. Адже Даша опинилася в положенні. Мабуть, молоді не сильно переживають і тривожаться. Наприклад, вони спокійно публікують фотографії, де Михайлюк дарує поцілунок кругленькому животику Даші.
Такі ніжності говорять про особливе довірчому і теплом ставленні один до одного.
Новий пост демонструє Дашу Хлистун в теплому хутряній білизні світлого кольору. Вона нахилилася, а одну руку залишила на поясі. Чудова посмішка демонструє прекрасний настрій майбутньої мами.
Даша вирішила написати кілька слів, привітавши українок зі святковим днем.
"Милі дами хочу привітати Вас з цим прекрасним днем! А точніше ми вітаємо вас натхнення Вам, ніжності і любові" - повідомила Хлистун. Далі вона продовжила, згадавши слова почуті на радіо "як сказали на Радіо, весна це не сезон це стан душі) нехай саме так і буде, а для мене і Макса почався самий довгоочікуваний період" - розповіла Даша.
Передплатники не змогли байдуже спостерігати за такою милою парою, а подарували комплемент. Одна з них так написала:»Гарненька, гарненькі".
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