Майбутня мама модель Даша Хлистун, чекає дитину від Макса Михайлова, нещодавно дівчина позувала в хутряній білизні

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку знаменитість.

Майбутні щасливі батьки не приховують свого ставлення до появи в їхньому житті дитини. Адже Макс Михайлюк відразу після розставання з перемогла в проекті Дашею Ульяновою, став зустрічатися з іншою Дашею.

Зараз Михайлюк і Хлистун практично нерозлучні. Їх спільні фотографії часто з'являються в соціальній мережі.

За життям закоханих спостерігають фанати, які схвалюють і підтримують пару. Відомо, що Даша займалася модельним бізнесом. Вона брала участь у багатьох показах, забезпечуючи себе засобами для існування.

Після зустрічі з Максом Михайлюком в 2020 році, їх життя засяяло яскравими фарбами. Адже Даша опинилася в положенні. Мабуть, молоді не сильно переживають і тривожаться. Наприклад, вони спокійно публікують фотографії, де Михайлюк дарує поцілунок кругленькому животику Даші.

Такі ніжності говорять про особливе довірчому і теплом ставленні один до одного.

Новий пост демонструє Дашу Хлистун в теплому хутряній білизні світлого кольору. Вона нахилилася, а одну руку залишила на поясі. Чудова посмішка демонструє прекрасний настрій майбутньої мами.

Даша вирішила написати кілька слів, привітавши українок зі святковим днем.

"Милі дами хочу привітати Вас з цим прекрасним днем! А точніше ми вітаємо вас натхнення Вам, ніжності і любові" - повідомила Хлистун. Далі вона продовжила, згадавши слова почуті на радіо "як сказали на Радіо, весна це не сезон це стан душі) нехай саме так і буде, а для мене і Макса почався самий довгоочікуваний період" - розповіла Даша.

Передплатники не змогли байдуже спостерігати за такою милою парою, а подарували комплемент. Одна з них так написала:»Гарненька, гарненькі".

Нагадавши, вагітна дружина "холостяка" стала блондинкою.

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина "холостяка" утеплилася.

Також Politeka писала, вагітна дружина "холостяка" виявилася забіякою.