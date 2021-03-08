Макс Михайлюк показав кумедні кадри зі своєю дружиною
Як передає Politeka.net, відео колишній "Холостяк" опублікував на своїй сторінці в Instagram.
25-річна Даша Хлистун, яка зараз вагітна Макса Михайлюка, розповідала, що їх знайомство відбулося в Інтернеті, але любові з першого погляду у них не було.
Однак після першої зустрічі в офлайні вони вже не змогли бути на відстані один від одного.
Тепер Макс і Даша регулярно діляться в соцмережах подробицями свого особистого життя.
На цей раз колишній "Холостяк" вирішив підловити свою кохану в незручний для неї момент.
"Я тебе приб'ю! Що ти робиш? Нафіга ти знімаєш, я тебе вб'ю, якщо ще будеш знімати!",- сміючись заявила Даша, на якій була лише спідня білизна.
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У відповідь вона почула від коханого лише гучний сміх.
"Я тебе приб'ю, якщо ти будеш знімати мене, коли я їду", - додала Даша.
Нагадаємо, що "холостяк" Михайлюк засвітив квартиру, в якій тепер живе з вагітною моделлю: "Ох, навіть не знаю".
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