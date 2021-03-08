Макс Михайлюк показал забавные кадры со своей женой
Как передает Politeka.net, видео бывший "Холостяк" опубликовал на своей страничке в Instagram.
25-летняя Даша Хлистун, которая сейчас беременна Макса Михайлюка, рассказывала, что их знакомство произошло в интернете, но любви с первого взгляда у них не было.
Однако после первой встречи в офлайне они уже не смогли быть на расстоянии друг от друга.
Теперь Макс и Даша регулярно деляться в соцсетях подробностями своей личной жизни. На этот раз бывший "Холостяк" решил подловить свою возлюбленную в неудобный для нее момент.
"Я тебя прибью! Что ты делаешь? Нафига ты снимаешь, я тебя убью, если еще будешь снимать!", - смеясь заявила Даша, на которой было лишь нижнее белье.
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В ответ она услышала от любимого лишь громкий смех.
"Я тебя прибью, если ты будешь снимать меня, когда я кушаю", - добавила Даша.
Напомним, что "холостяк" Михайлюк засветил квартиру, в которой теперь живет с беременной моделью: "Ох, даже не знаю".
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