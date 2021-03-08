Макс Михайлюк показал забавные кадры со своей женой

Как передает Politeka.net, видео бывший "Холостяк" опубликовал на своей страничке в Instagram.

25-летняя Даша Хлистун, которая сейчас беременна Макса Михайлюка, рассказывала, что их знакомство произошло в интернете, но любви с первого взгляда у них не было.



Однако после первой встречи в офлайне они уже не смогли быть на расстоянии друг от друга.

Теперь Макс и Даша регулярно деляться в соцсетях подробностями своей личной жизни. На этот раз бывший "Холостяк" решил подловить свою возлюбленную в неудобный для нее момент.



"Я тебя прибью! Что ты делаешь? Нафига ты снимаешь, я тебя убью, если еще будешь снимать!", - смеясь заявила Даша, на которой было лишь нижнее белье.

В ответ она услышала от любимого лишь громкий смех.



"Я тебя прибью, если ты будешь снимать меня, когда я кушаю", - добавила Даша.

Напомним, что "холостяк" Михайлюк засветил квартиру, в которой теперь живет с беременной моделью: "Ох, даже не знаю".

Ранее мы писали, что беременная от "Холостяка" Михайлюка модель раскрыла подробности их интимной жизни: «Мы начали…».

Также на Politeka сообщали, что беременная жена "Холостяка" Михайлюка блеснула животиком и раскрыла свой секрет: "Имя малышки...".