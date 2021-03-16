Беременная жена «холостяка» Макса Михайлюка Даша Хлистун вспомнила как выглядела в одной из лучших своих фотосессий

В последнее время Даша все чаще уделяет время себе и готовится к скорому появлению на свет дочери. Поэтому девушка редко появляется в социальной сети. Недавно модель решила порадовать поклонников архивными кадрами из одной весьма интригующей фотосессии на природе.

Даша в коротком платье и катаясь на игрушечной лошадке на специальном аттракционе выглядела более чем раскованно, в то же время на втором кадре в цветном платье с аккуратным принтом и вырезом на бедре Хлистун подчеркнула стройность новым образом. В подписи же модель подняла давно избитую тему лучшего образа:

«Блондинки или брюнетки?😄», - кокетливо поинтересовалась Даша.

Поклонники не стали игнорировать пост:

«Блондинки😍; Натуральный 😍; Блонд и только 🤪😍♥️; Карусель похожа на ту,что стоит в Днепре возле ЦУМа☺; опасная поза; Будешь постарше начнёшь краситься в блонд, а то волос не останется; Свой цвет всегда дороже краски. И вам очень идёт свой!); блондинка 😍; Блондинки ❤️; Блонд 👱; Блондинка ❤️; Светло-русые 🙂; Какая Вы красотка❤️🔥; Брюнетки ,но тебе 🔥блонд».

До того, как объявить о своей беременности, девушка постоянно принимала участие в популярных рекламных фотосессиях, продвигая карьеру модели. Даша не раз говорила, что свою жизнь в другой сфере просто не представляет.

"Не представляю, как бы я осталась учиться, как бы ушла из моделинга. Если бы парень сказал выбирать, он или работа, я бы однозначно выбрала работу. Это моя жизнь", – рассказывала Даша в интервью.

Напомним, что "холостяк" Михайлюк засветил квартиру, в которой теперь живет с беременной моделью: "Ох, даже не знаю".

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