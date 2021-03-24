Жена «холостяка» Макса Михайлюка Даша Хлистун поделилась стилньым кадром в свадебном белоснежном наряде

Даша начала делиться личными фото после объявления своей беременности публично заметно чаще, чем раньше. Теперь девушка также показывает фото, которые до этого держала в архиве. Таким снимком стал кадр, на котором она сама позировала в изящной дизайнерском белом наряде с блестками.

В нежной фотосессии Даша принимала участие в Барселоне, которая покорила ее своей красотой и окруженим:

«Ох Барселона 💔 я так мало там была, но так сильно полюбила. Возвращаясь туда каждый раз, в моей жизни происходили изменения. После последних, я даже задумалась переехать туда жить. Вот бывает какая-то необъяснимая связь с городом или страной в целом. У меня эта связь с Испанией. Я обязательно скоро туда полечу... только уже не одна 😌👨‍👩‍👧 te veo pronto cariño☀️», - написала Даша под чувственным фото.

Вот как реагируют фанаты:

«Плаття Berta🔥; Барселона- любовь 😍😍 3 раза была и хочется ещё и ещё 💔; Красивая😍; ❤️😍какая красивая; В этом фото шикарно все 🔥😍; Моя красотулька любимая 😍; Барселона- это любовь❤️; Шикарная; Вы такая красивая, искренняя, чистая душой; Какое красивое платье на вас; Сказочная страна😍; тут Даше нет равных».

По словам пары, они уже в браке, хотя никаких подробностей об этом раскрывать не планируют. Несколько часов сам Михайлюк решил напомнить о себе, пожелать хорошего дня и поделился ярким семейным фото с Дашей.

Пара нежно обнималась друг с другом, акцентируя внимание на положении модели – поэтому они оба были без верхней одежды и в довольно простых образах в целом.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка показала, как сильно изменилась во время беременности: разница поражает.

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