Беременная жена «холостяка» Макса Михайлюка Даша Хлистун решила вспомнить одну из своих самых удачных последних съемок

До того, как объявить о своей беременности, девушка постоянно принимала участие в популярных рекламных фотосессиях, продвигая карьеру модели. Даша не раз говорила, что свою жизнь в другой сфере просто не представляет.

"Не представляю, как бы я осталась учиться, как бы ушла из моделинга. Если бы парень сказал выбирать, он или работа, я бы однозначно выбрала работу. Это моя жизнь", – рассказывала Даша в интервью.

В этот раз Даша поделилась архивными кадрами со съемки, во время которой покоряла пикантным образом в кожаной куртке, черном белье и в порванных капроновых колготках. Стройная красотка с удовольствием подчеркнула главные достоинства.

Отметим, ранее Хлистун работала на показах Dior, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Valentino, Marc Jacobs и других известных компаний.

"Я сияла ярче, чем какая-то Эйфелева башня", – признавалась раньше модель.

До этого красотка показала себя прямо в лифте, прикрывая живот. Хлистун одета в бежевую шубку, которая скрывает наряд под ней, но все же позволяет заметить уже довольно большой живот модели. Даша явно прихорашивалась перед выходом из дома.

«Роспись!», «Очень красивая», «Как кукла сияет ярче, чем раньше», «Вот! ну воооот же!!!ну красотка же! и нет никакого опухшего лица и т д и т п чем Даша оправдывалась!», «Красивая мамочка», - пишут люди.