Даша Хлистун, ставшая женой "Холостяка-10" Макса Михайлюка, поделилась кадрами на последних сроках беременности

В последнее время Даша делится домашними кадрами с простыми образами все чаще, ведь сейчас ее модельная жизнь приостановлена. Уже в этом месяце девушка должна родить дочь, имя которой они с Максом уже выбрали заранее.

Не так давно Хлистун удивлялась, что сильно поправилась и ее живот уже довольно большой. Однако на новых сторис девушка отметила, что ошибалась и только теперь, перед самими приближающимися родами она заметно округлилась:

«Я то думала, что на первом фото у меня большой живот, но… нет. Вот где большой торчун», - шутливо подметила Даша, выставляя второй снимок из лифта.

Фигура девушки очень изменилась, но ее это не волнует и модель с легкостью показывает себя настоящую, подмечая, что похудеет снова, сейчас главное – рождение ее дочери.

Ранее округлившуюся Дашу захлестнула ностальгия по тем временам, когда она была еще стройна. Хлистун позировала на яхте в бикини леопардовой расцветки, блеснув пышным бюстом и плоским животиком.

Девушка неспроста выбрала это фото, сопроводив им неожиданное предложение. Даша задумалась о том, чтобы завести свой блог, одновременно и как модель, и как молодая мамочка.

"Итак) Макс уговаривает меня сделать ютуб-канал. Я, по правде говоря, сомневаюсь. Или все-таки делать мамско-модельный блог?", - спросила она у публики, получив в ответ почти стопроцентное "да".

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка показала, как сильно изменилась во время беременности: разница поражает.

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