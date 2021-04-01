Даша Хлистун, ставшая женой "Холостяка-10" Макса Михайлюка, поделилась кадрами на последних сроках беременности
В последнее время Даша делится домашними кадрами с простыми образами все чаще, ведь сейчас ее модельная жизнь приостановлена. Уже в этом месяце девушка должна родить дочь, имя которой они с Максом уже выбрали заранее.
Не так давно Хлистун удивлялась, что сильно поправилась и ее живот уже довольно большой. Однако на новых сторис девушка отметила, что ошибалась и только теперь, перед самими приближающимися родами она заметно округлилась:
«Я то думала, что на первом фото у меня большой живот, но… нет. Вот где большой торчун», - шутливо подметила Даша, выставляя второй снимок из лифта.
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Фигура девушки очень изменилась, но ее это не волнует и модель с легкостью показывает себя настоящую, подмечая, что похудеет снова, сейчас главное – рождение ее дочери.
Ранее округлившуюся Дашу захлестнула ностальгия по тем временам, когда она была еще стройна. Хлистун позировала на яхте в бикини леопардовой расцветки, блеснув пышным бюстом и плоским животиком.
Девушка неспроста выбрала это фото, сопроводив им неожиданное предложение. Даша задумалась о том, чтобы завести свой блог, одновременно и как модель, и как молодая мамочка.
"Итак) Макс уговаривает меня сделать ютуб-канал. Я, по правде говоря, сомневаюсь. Или все-таки делать мамско-модельный блог?", - спросила она у публики, получив в ответ почти стопроцентное "да".
Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка показала, как сильно изменилась во время беременности: разница поражает.
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