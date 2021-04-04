Украинский телеведущий Никита Добрынин, ранее участвовавший в шоу "Холостяк 9", продолжает радовать фанатов контентом с участием беременной жены Даши Квитковой
Так, 33-летний ведущий обнародовал первый кадр из новой совместной фотосессии с женой. Его он разместил у себя в Инстаграм, передает Politeka.ne
На черном-белом фото супруги запечатлены нежно обнявшись. Для фотосессии Даша Квиткова выбрала черный купальник, поверх которого она надела пиджак, а вот нижнюю одежду, штаны либо юбку, она решила не одевать.
Девушка обхватила двумя руками свой округлившийся живот с нежностью смотря супругу в глаза.
При этом сам Никита был одет в черные джинсы, свитет и кепку на голове.
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В подписи к снимку Добрынин решил поделиться мыслями относительно семьи и что он понимает под этим словом.
«Семья— это те люди, которые будут рядом с тобой и в радости, и в горе. Они единственные, кто всегда тебе поможет и поддержит✊🏼.
Мир жесток и несправедлив, и для того, чтобы справиться со всем, что он на тебя обрушит🌪, тебе нужна опора и поддержка», - написал Добрынин.
Фанаты мгновенно отреагировали на увиденное.
"Да правда так и есть... Семья самое главное...❤️❤️❤️...Хорошо когда есть такие люди...",
"Какие вы крутые",- высказались в сети.
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