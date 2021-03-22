Жена экс-холостяка Добрынина Даша Квиткова, которая сейчас пребывает в интересном положении, порадовала поклонников обольстительным образом и получила массу восторженных комплиментов
Девушка снялась в новой чувственной фотосессии и первыми результатами поделилась в своем Инстаграм-аккаунте, передает Politeka.net
Даша предстала в сером пиджаке в полосочку, который она надела на голое тело, из-под него виден беременный живот.
Жена Добрынина показала фотографию в цвете и черно-белах тонах. На снимке она позировала счастливой с ярким макияжем на лице и слегка растрепанной укладкой.
Молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" понежилась среди цветов: "Олег Винник аж целую песню написал по этому поводу"
Раскованная Дорофеева в окружении дерзких парней показала, какой хулиганкой может быть: «Рвет по полной…»
Счастливая Осадчая показала, как развлекается за границей без мужа, красноречивые кадры: «Обожаю эту…»
Лицо 73-летней Софии Ротару без очков показали вблизи, секрет вечной молодости раскрыт: "И это..."
Порошенко проти Медведчука. Де правда та міф? - ЗМІ
«Всегда находить повод для улыбок 🕊», - говорится в подписи.
Отметим, что Квиткова часто делится чувственными фото, на которых демонстрирует свой внушительный живот.
Поклонники одарили ее массой комплиментов.
"Оххх",
"Какая красивая 😍",
" Даша, шикарная! Костюм 👌",
" Материнство вам к лицу❤️",
"Шикарная улыбка", - высказались в сети.
К слову, ставшая женой Никиты Добрынина 22-летняя Даша Квиткова активно делится с публикой своими переживаниями по поводу беременности.
Два дня назад она сообщила, что уже пребывает на 23 недели беременности, а также поделилась радостями и бедами.
"Грудь болит просто невыносимо. Это пока единственное, что приносит дискомфорт. Растёт и болит😅", - пожаловалась она.
Кроме того, Даша рассказала о том, что в последнее время стала чаще видеть сны, причем страшные. Это очень беспокоит будущую маму.
Напомним, что беременная жена "Холостяка" Никиты Добрынина в белье обескуражила новой фигурой: "Пишите вы, а стыдно мне".
Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" в топике и без макияжа показала себя настоящую: "Сладкий пузик"
Также Politeka писала, что жена "холостяка" Добрынина забыла надеть штаны и засветила растущий живот: "Чтобы наслаждаться…"