Беременность ей к лицу

Жена экс-холостяка Добрынина Даша Квиткова, которая сейчас пребывает в интересном положении, порадовала поклонников обольстительным образом и получила массу восторженных комплиментов

Девушка снялась в новой чувственной фотосессии и первыми результатами поделилась в своем Инстаграм-аккаунте, передает Politeka.net

Даша предстала в сером пиджаке в полосочку, который она надела на голое тело, из-под него виден беременный живот.

Жена Добрынина показала фотографию в цвете и черно-белах тонах. На снимке она позировала счастливой с ярким макияжем на лице и слегка растрепанной укладкой.

«Всегда находить повод для улыбок 🕊», - говорится в подписи.

Отметим, что Квиткова часто делится чувственными фото, на которых демонстрирует свой внушительный живот.

Поклонники одарили ее массой комплиментов.

"Оххх",

"Какая красивая 😍",

" Даша, шикарная! Костюм 👌",

" Материнство вам к лицу❤️",

"Шикарная улыбка", - высказались в сети.

К слову, ставшая женой Никиты Добрынина 22-летняя Даша Квиткова активно делится с публикой своими переживаниями по поводу беременности.

Два дня назад она сообщила, что уже пребывает на 23 недели беременности, а также поделилась радостями и бедами.

"Грудь болит просто невыносимо. Это пока единственное, что приносит дискомфорт. Растёт и болит😅", - пожаловалась она.

Кроме того, Даша рассказала о том, что в последнее время стала чаще видеть сны, причем страшные. Это очень беспокоит будущую маму.

Напомним, что беременная жена "Холостяка" Никиты Добрынина в белье обескуражила новой фигурой: "Пишите вы, а стыдно мне".

Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" в топике и без макияжа показала себя настоящую: "Сладкий пузик"

Также Politeka писала, что жена "холостяка" Добрынина забыла надеть штаны и засветила растущий живот: "Чтобы наслаждаться…"