Модель Даша Хлистун, которая стала женой "Холостяка-10" Макса Михайлюка, рассказала о главном событии этого дня

Как уже подмечала Даша, она еще не родила и пока только готовится к этому событию, перед тем, как рассказать о том, что происходит в ее жизни, модель решила также подогреть интерес к себе и своему партнеру – Максу Михайлюку. Пара снялась в нежной фотосессии, в которой сменила несколько образов.

Даша решила поделиться кадром в Инстаграм, на котором блистала в нежно-алом шелковом платье с тонкими бретелями и прижавшись к супругу, позирующему спиной к камере. Благодаря правильно подобранному ракурсу живота девушки на последних сроках практически не видно, а образ кажется весьма гармоничным.

«Пришло время поделиться с Вами роддомом который мы выбрали) а это было для нас максимально сложно😒рассматривали много вариантов, узнавали у друзей и знакомых, ездили и смотрели🤪 изначально планировали быть в одном из государственных, я как бы не привередливая, мне главное чтоб было чисто, уютно и комфортно. С врачем, да и в целом.

Но, после того как мы поехали смотреть один роддном, я вышла из него и сразу сказала Максу «хочу рожать здесь!» 🥰как там хорошо😌 кормят 6 раз на день! Ну вот как тут устоять😅😂 Макс будет жить с нами в палате», - рассказала Даша.

«Лёгких родов ❤️; Красавчики любимые 😍❤️ уже так скоро будете вместе; Даша вы очень красивые😍; Лёгких вам родов🙏 Уже так скоро произойдет самая лучшая в жизни встреча 😍; Какое счастье, Дашенька😍 Лёгких вам родов😍😍😍😍😍 Вы самая лучшая)))», - пишут поклонники.

Также ранее девушка сообщала, что еще не в роддоме, еще не родила, хотя уже не отказалась бы от того, чтобы познакомится со своей дочерью.

"Решила выйти на связь, так как многие восприняли мою пропажу как то, что я уже родила). Я бы была не против если честно 😅. Гормоны мои меня так лупят, что я просто в шоке. Я наверное столько за всю жизнь не плакала, как за последние два дня, или я за двоих так реву😅😬... Я конечно понимаю, что в таком положении мы мнительные, ранимые, плаксивые. Но блин, я злюсь, когда понимаю, что сама себе не принадлежу сейчас. Что все это выходит из под контроля😤", - подытожила Даша.

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