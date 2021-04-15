Одна из фавориток "Холостяка-11" Юлия "Зайка" Бельченко показала закулисье проекта и поведала чем заняты девушки в перерывах между съемками

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Юлия, которая как известно первая предложила "холостяку" Михаилу Заливако поцеловаться, и получила благосклонность главного героя проекта, разместила фото, на котором втроем с "конкуренками" на руку и сердце Михаила развлекаются без макияжа, в банных халатах на кровати.

Юлия рассказала, что у них ненормированный график, и когда они не идут на свидание, то проводят день по своему усмотрению, конечно, если нет съемок.

"Когда другие участницы на свидании, мы собираемся на посиделки, чтобы обсудить дела насущные, предположить, чем они занимаются и кто сегодня вернётся. Иногда ругаемся🤗", - призналась девушка.

Также Юлия рассказала, что они снимают интервью, в которых звучат закадровые комментарии, а также снимаются в рекламе.

Также девушка рассказала, что когда есть свободное время, они занимаются "девчачьими штуками". "Далее, готовимся к возвращению девочек со свидания. Одежду надеваем свою, предварительно обсудив это со стилистами👗 Макияж и прическу делаем сами 💄 И ждём девочек на диванчике, чтобы разузнать подробности их встречи с Мишей😳. Потом начинаются страсти, но об этом позже😉", - подытожила девушка.

На фото Юлия разместила фото вместе с Татьяной Шевцовой и Дашей Ставничей.

"Очень интересная информация", "Скажите какой выпуск будет/был самым интересным и женским по вашему?", "Крутые 🔥", "Супер и весело тройка", "Прислушались к Мише?", - прокомментировали рассказ Юлии поклонники, которые следят за каждым выпуском "Холостяка".

Напомним, Юлия получила свое прозвище "Зайка" после того, как решила прийти на первую встречу с Михаилом в костюме зайца.

Напомним, что "Холостяк" Заливако перешел к новым жарким развлечениям со своими красотками: "Хочет поиграть в гарем".

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