Колишня кохана політика Андрія Богдана Анна підкорила серце головного героя шоу "Холостяк 11" Михайла Заливако
Як пише Politeka.net, під час побачення Анна і Михайло багато обіймалися і навіть поцілувалися. Їх поцілунок вийшов дуже гармонійним і спровокував холостяка на справжнє одкровення.
"Це хімія, яка не контролюється...фіг зрозумій, чим вона контролюється. Вона або є, або її немає. Все", - зізнався чоловік.
Глядачі стали бурхливо обговорювати подію в мережі. Багато відзначили, що Анна вельми нудна дівчина. Інші звернули увагу на той факт, що «хімія» у Михайла з багатьма дівчатами, адже Анна не перша, з ким він цілувався.
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"Йому залишилося тільки Гришу поцілувати", "я засинаю, коли її показують", "не розумію людей, кому подобається Анна. Ніяка. Від слова "взагалі", "Ох і лизун він!", "Яка вона нудна", "нудна і нецікава, зрозуміло чому Богдан з нею розлучився)", "нудна дама!", "Таке відразу було видно з їх першого побачення", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Ганна Богдан колишня дружина екс-керівника офісу Президента Андрія Богдана. У шлюбі вони були півтора року, а весілля грали на острові Балі.
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