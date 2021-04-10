Юлія "Зайка", яка є однією з фавориток на перемогу в проекті "Холостяк 11", здивувала поведінкою на шоу
Як передає Politeka.net, бурхливі обговорення серед українців почалися під постом на офіційному Instagram-акаунті проекту.
Річ у тому, що під час шостого випуску "Холостяка" дівчина дозволила собі досить сміливий вчинок.
"Може ми поцілуємося?",- звернулася Юлія до холостяка і пара злилася в пристрасному поцілунку.
Це вже другий романтичний момент між Зайкою та Заливако на проекті.
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Шанувальники шоу вже щосили обговорюють подію. Багатьом така зухвалість учасниці припала до душі, але були і критики вчинку Юлії.
"Це вже якийсь крик відчаю, з боку зайчика. Просити поцілунок. Розчарування в ній!! Зробила собі роль-просить", між ними хімія, дуже класна ініціатива", " Ну коли вона піде ? Вічно Похоронне обличчя і ниючий настрій нудить", "Проект перелижись з усіма", " така ганьба! Напросилася, щоб поцілуватися, холостяка в незручне становище поставила. Вона як дитина!",- писали українці в коментарях під постом.
Нагадаємо, безсоромний "Холостяк" Заливако перейшов межу з однією з учасниць на очах у дівчини:"в засос на підлозі".
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