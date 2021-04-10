Вот это да!

Юлия "Зайка", которая является одной из фавориток на победу в проекте "Холостяк 11", удивила поведением на шоу

Как передает Politeka.net, бурные обсуждения среди украинцев начались под постом на официальном Instagram-аккаунте проекта.

Дело в том, что во время шестого выпуска "Холостяка" девушка позволила себе довольно смелый поступок.



"Может мы поцелуемся?", - обратилась Юлия к холостяку и пара слилась в страстном поцелуе.

Это уже второй романтический момент между "Зайкой" и Заливако на проекте.

Поклонники шоу уже вовсю обсуждают произошедшее. Многим такая дерзость участницы пришлась по душе, но были ит критики поступка Юлии.

"Это уже какой-то крик отчаяния, со стороны Зайки. Просить поцелуй. Разочарование в ней!! Сделала себе роль - просящей", Между ними химия, очень классная инициатива", "Ну когда она уйдёт ? Вечно похоронное лицо и ноющее настроение тошнит", "Проект перелижись со всеми", "Такой позор! Напросилась, чтобы поцеловаться, холостяка в неловкое положение поставила. Она как ребёнок!", - писали украинцы в комментариях под постом.

Напомним, бесстыжий "Холостяк" Заливако перешел грань с одной из участниц на глазах у девуше: "В засос на полу".

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