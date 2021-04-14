"Холостяк" Михайло Заливако готовий провести з однією з учасниць першу пристрасну ніч на проекті

Як передає Politeka.net, на YouTubе-каналі шоу опублікували свіже відео з анонсом сьомого випуску (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На екзотичному курорті Міша спланував дуже гаряче побачення, що тривало 12 годин у безлюдній місцевості.

На кадрах дівчата обговорюють пікантний момент після того, як помітили у "Холостяка" засоби контрацепції.

"Нічого собі!", - прокоментували учасниці.

Хто саме з дівчат став героїнею першої ночі, стане відомо вже цієї п'ятниці, 16 квітня.

Нагадаємо, після вильоту Лізи та Каті в минулому випуску, на проекті залишилося сім дівчат: Юля, Аня, Розалі, Таня, Даша, Юля "Зайка" і Джессіка.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене. Багатьом поведінка "Холостяка" здалася надто зухвалою:

"У минулому сезоні Дана на Макса лізла, аж тряслася. У цьому - Джессіка. Не вибере Міша її, так само як Макс Дану. Може перепихнеться і не більше" - "Джессіка як раз переможе це вже відомо"



"По ходу він планує повну "дегустацію" всіх дівчат. Щось він посипався в моїх очах. Там до фіналу ще гребти і гребти, а чувак хоче пограти в гарем. Мама Міші, ти де? Хлопчик явно неввічливий"

"таке враження, що він з усіма переспить до фіналу"

"Наш постріл кругом поспів!"

"Дівчат різних і цікавих залишили. За ними цікавіше спостерігати, ніж за Холостяком. Міша ось якийсь несерйозний чи що, не віриться в його серйозність"

"Просто всі задумалися... Хто перший опиниться в борделі..."

Нагадаємо, безсоромний "Холостяк" Заливако перейшов межу з однією з учасниць на очах у дівчат:"в засос на підлозі".

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