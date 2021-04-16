Популярное шоу "Холостяк" которое захватывает внимание и мысли украинцев, понемногу приближается к концу. Главный герой нінешнего сезона Михаил Заливако засветил кольцо "на том самом пальце"
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Михаил разместил фото на котором позирует в лифте, заставленный чемоданами. Мужчина написал пост о том, что из-за большого количества чемоданов ему проблемно путешествовать, такое впечатление будто он переезжает.
"Я тут понял, что у меня проблемы с багажем🤣, я когда куда-то еду, я не еду... я переезжаю😭😭😭 (ну это ещё из-за проекта)", - написал Михаил. Также "Холостяк" поинтересовался, как путешествуют его фолловеры и объяснил, что на фото есть один небольшой чемодан его подруги Юлии Приваловой.
Предвидя вопросы Михаил подчеркнул, что фотографии были сделаны еще на проекте, поэтому антураж - новогодний. Михаил уточняет:
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"P.S. на фото, розовый чемодан легкого поведения... моей подруги. Он уже таким зайцем облетел больше стран чем мы сами🤣, да, Юлия?"
Фолловеры тут же откликнулись, и прокомментировали фото, вдоволь насмеявшись видом заваленного мужчины. А более внимательные поклонники узрели на пальце Михаила обручальное кольцо:
"Кольцо 😏", "Колечко, колечко,,, кольцо 😍", "А це не та обручка, що для вас "Зайка" зробила?", "Ти дуже класний🔥🔥🔥", "Маєш гарну обручку😂", "Перстень Зайка🔥", "Сделай и мне такую обручалку😁😁🙂", "Мишка спалился? 😮😂😂".
На некоторые комментарии, касательно кольца, Михаил отшучивался, мол, кольцо из фольги, или что делал на заказ... На остальные - просто промолчал...
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