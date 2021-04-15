Півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак і переможець шоу Олександр Еллерт влаштували розбір нового випуску шоу "Холостяк-11"

Як передає Politeka.net, після участі в шоу хлопці вирішили скористатися своєю популярністю і організували проект на youtube, в якому вони дивляться випуски «Холостяка» і смішно коментують їх.

У новому випуску вони вирішили посміятися над побаченням Михайла Заливако і екс-дружини Андрія Богдана Анни, яка є однією з фавориток шоу. Парочка зустрілася на стадіоні, де Михайло запропонував дівчині стрибнути з висоти. Еллерт і Рибак відразу ж висміяли наряд Анни, в якому вона прийшла на побачення.

"Подивися, як вони давно на шоу, що вона виросла з штанців. На чотири роки пізніше вийшла. І куртка, дивись, у неї якась підстрелена", - жартували над дівчиною екс-холостяки.

У коментарях глядачі залишили масу відгуків, зазначивши, що дивитися розбір іноді цікавіше, ніж саме шоу.

"Елерт не піде на побачення з Мішею, тому що його серце належить Рибаку", «виросла і все одно не стала заробляти... і вийшла заміж за Богдана. Пацани, випуск суперрррр!!!", "Я сам холостяк промотую, а Вас дивлюся))», - пишуть користувачі Мережі.

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