Обранець героїні шоу "Холостячка" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт здивував новим фото

Нещодавно Мішина перехворіла коронавірусом. Два тижні кохані були вдома на самоізоляції, і не переставали радувати шанувальників свіжим контентом. Зараз актриса вже одужала.

У новому пості Еллерт поділився своїм новим фото, передає Politeka.net,

«"Вдихають один одного" або» Наталі Потман посварилася з фікусом " або...",- написав він.

На фото Еллерт зображений на тлі стіни поруч з великим домашнім рослиною. При цьому комусь в мережі здалсь, що він виглядає трохи виснаженим.

Також Мережі почали придумувати свої назви кадру.

"Або Платон покарав Сашу і поставив в кут«," Мішина вже не та», "Релакс з пальмою", "Еллерт на самоізоляції перетворився на рослину«,» Ксюша Сашу відселила«,» майно Сашки після розлучення з Ксюшу«," Сань тебе поставили в кут?», «Яка ж грустинка...» ,- пишуть в коментарях.

Не так давно закохані розповіли про" поповнення " в родині. За словами Мішиної, вона разом з сином, Платоном, ледве вмовила Олександра завести хом'яка. Пізніше один з хом'яків народив, і зараз у сім'ї їх три.

Нагадавши, "холостячка" Мішина показала, як щасливий Еллерт возиться вдома з малюками: "Подивіться на цього..."

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