Героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт показали своих "малышей"

После известного проекта актриса Ксения Мишина и комик Александр Эллерт решили жить вместе, пишет Politeka.net. Пара постоянно делится кадрами совместного времяпрепровождения.

Не так давно влюбленные рассказали о "пополнении" в семье. По словам Мишиной, она вместе с сыном, Платоном, еле уговорила Александра завести хомяка. Позже один из хомяков родил, и сейчас у семьи их три.

В этот раз Ксения показала в своем сторис, как ее возлюбленный возится с "крохами". Трое грызунов катались в надувных шарах по полу.

"Посмотрите на этого фаната хомяков. Накупил он всяких штук и возится", - смеясь, прокомментировала Мишина.

Напомним, влюбленные показали клетки своих хомячков. Одному из грызунов приходилось спать, где придется, ведь двое поделили клетки между собой.

Мишина и Эллерт даже в шутку поменяли фамилии, назвавшись Хомяковыми.

Отметим, Ксения Мишина и Александр Эллерт познакомились на съемках шоу "Холостячка". По словам комика, он влюбился в актрису практически с первого взгляда.

После съемок проекта паре приходилось скрывать свои отношения, ведь финальные выпуски еще не выходили в эфир.

Влюбленные разделились при походе в магазин, храня интригу. По их признанию, они стали жить вместе через три дня после завершения съемок программы.

Напомним, что больше не Мишина, больная "Холостячка" выбрала себе новую фамилию: "И это не Эллерт".

Как сообщала Politeka, на избранника "Холостячки" Мишиной нахлынули эмоции перед дочкой, Эллерт выложил все: "Когда лежишь с любимой...".

Также Politeka писала, что финалист "Холостячки" Тригубенко признался, почему у него до сих пор нет девушки: "Надо хотя бы…".