Яркий участник шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко поделился сокровенным

Как сообщает Politeka.net, яркий участник шоу "Холостячка" и один из главных претендентов на сердце Ксении Мишиной Алексей Тригубенко после участия в проекте все же остался один. Спустя время после съемок в реалити-шоу перспективных жених так и не нашел себе пару, зато завоевал сердца тысяч фанаток, которые теперь поддерживают его в соцсети Instagram.

Недавно Алексей опубликовал в своих сторис видео, в котором признался, что ему нужен некий ментор, который будет мотивировать его вставать по утрам и достигать новых вершин. За советом красавчик обратился к поклонникам в соцсети, на что получил однозначный ответ. Все согласились, что парню нужна девушка.

"Вам нужна любимая девушка, ради которой хотелось бы горы свернуть". "Лучший ментор и мотиватор – это любимая и любящая девушка". "Нужна просто муза, которая будет вдохновлять на новые свершения". "Вам нужна женщина", - написали поклонники Алексею. И надо сказать, парень согласился с мнением фанатов, но также рассказал, почему до сих пор один.

"Ваши комментарии, как всегда, поднимают мне настроение. Конечно же, девочки, вы правы. Отношения способствуют росту, развитию, вдохновляют на новые вершины. Я с вами согласен. Но для этого надо хотя бы начать ходить на свидания, в моем случае. Но это все впереди", - рассказал Тригубенко.

Напомним, Финалиста "Холостячки" Тригубенко измучили печальные последствия болезни: "Только прихожу домой и...".

Как сообщала Politeka, Финалист "Холостячки" Тригубенко страдает от последствий тяжелой болезни: "Если честно, мне сейчас…".

Также Politeka писала, Финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко признался, как его изменила болезнь: "Особенно по вечерам...".