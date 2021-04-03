Победитель шоу "Холостяка" Александр Эллерт решился на откровенное признание
Как передает Politeka.net, видео комик опубликовал на своей страничке в Instagram.
Главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина недавно начала жить с избранником.
Хоть паре и приходилось первое время не афишировать свои отношения, но спустя не очень долгое время после окончания реалити они ни съехались и стали жить вместе.
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Прогуливаясь, судя по всему, со своей дочкой Элей, Александр рассказал, что бы его удивило в отношениях больше всего.
"Какой самый волнительный момент? Я сейчас расскажу. Это когда ты лежишь рядом с любимой, а она: "А, кстати, я ж сегодня машину поцарапала", - шутливо сообщил Эллерт.
Напомним, украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, подхватила Covid-19 и со своим возлюбленным Александра Эллертом и сыном Платоном была дома на самоизоляции.
Напомним, что "Холостячка" Мишина поиздевалась над Александром Эллертом, заставив его бежать за машиной: "Не смешно, Ксюх".
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