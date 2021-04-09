Избранник героини шоу "Холостячка" Ксении Мишиной Александр Эллерт удивил новым фото

Недавно Мишина переболела коронавирусом. Две недели возлюбленные были дома на самоизоляции, и не переставали радовать поклонников свежим контентом. Сейчас актриса уже выздоровела.

В новом посте Эллерт поделлился своим новым фото, передает Politeka.net,

««Вдыхающие друг друга» или «Натали Потман поссорилась с фикусом» или...», - написал он.

На фото Эллерт запечатлен на фоне стены рядом с крупным домашним растением. При этом кому-то в Сети показалсь, что он выглядит немного изнуренным.

Также Сети принялись придумывать свои названия кадру.

«Или Платон наказал Сашу и поставил в угол», «Мишина уже не та», «Релакс с пальмой», «Эллерт на самоизоляции превратился в растение», «Ксюша Сашу отселила», «Имущество Сашки после развода с Ксю», «Сань тебя поставили в угол?», «Какая же грустинка...», - пишут в комментариях.

Не так давно влюбленные рассказали о "пополнении" в семье. По словам Мишиной, она вместе с сыном, Платоном, еле уговорила Александра завести хомяка. Позже один из хомяков родил, и сейчас у семьи их три.

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