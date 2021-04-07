31-летняя актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина после своего выздоровления отправилась в родные места

Недавно артистка переболела коронавирусом, но сейчас она уже "в строю",пишет Politeka.net. Теперь красотка активно занята на съемках, о чем сообщила в своем Инстаграм.

В этот раз героиня шоу "Холостячка" рассказала, что один из украинских каналов занимается съемками фильма о ней. Поэтому актриса приехала в родные места, где показала дом, в котором раньше жила. Сейчас здание напоминает развалюху.

По словам Мишиной, в биографической ленте она будет рассказывать о своем творческом пути и вспоминать разные моменты.

"Сегодня каким-то чудесным образом нам удалось проникнуть на территорию дома, в котором я раньше жила. Я испытала невероятный спектр приятных эмоций и мне сразу захотелось ими с вами поделиться. Несмотря на то, что жизнь тогда была нелегкой и несладкой, тем не менее, я испытала такие, действительно, приятнейшие воспоминания"... Все, что не делается, делается только для тебя и приближает к собственному счастью, только ты должен это понимать и наслаждаться жизнью", - поделилась Ксения.

Напомним, Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. Мать будущей звезда работала бухгалтером, отец занимался программированием. Мужчина почти все время проводил на работе, поэтому развод родителей девушка пережила легко.

Красотка отучилась в Киевском национальном университете имени Ивана Карпенко-Карого и связала свою жизнь с кино.

Напомни, Сгорающая от любви "Холостячка" Мишина засветила роскошную квартиру, где живет с Эллертом: "Очень романтично...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина раскрыла, чем "скрепляет семью" с Эллертом после проекта: "С детства знала...".

Также Politeka писала, "Холостячка" Ксения Мишина засветила свои "тату" на идеальных ножках: "Эллерт постарался".