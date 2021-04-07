"Холостячка" Ксения Мишина, переболевшая коронавирусом, и Эллерт показали как им жилось на карантине
Как передает Politeka.net, на фан-странице в Инстаграм Ксении Мишиной и Эллерта появился коллаж из карантинных будней "сладкой парочки".
Фото взяты из сторис Ксении. Парочка куражится и забавляется, корча гримасы, любуясь и нежась в объятиях друг друга.
На одном из кадров Александр Эллерт говорит о хомяках и кошечке, при этом Ксения нежно прижимается к Эллерту, пытаясь ухватить за ухо зубками.
"Есть хомяки и кошка", - подписал Эллерт фото. Как ранее мы писали, у Ксении и Эллерта с недавних пор живет хомячиха и двое милых хомячат. Хомячка знаменитой паре подарили, заявив, что это "мальчик" однако, через некоторое время оказалось, что это беременная хомячиха.
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На одном из фото в коллаже на фан-странице Ксения и Эллерт скорчили гримасы, подписав фото Ксения и Александр Хомяковы.
Хомяки стали неотъемлемой частью историй и приключений Ксении и Эллерта. Не так давно Ксения жаловалась, что мама хомячиха не подпускает детей к кормушке и воде, шипит на них и кусает. А Александр снимал настоящую драку хомячат за ядрышко семечки.
Поклонники с удовольствием полюбовались кадрами личной жизни Ксении и Эллерта, не забыли оставить несколько теплых слов авторам фан-страницы, которые создали настоящий романтический этюд из фото любимой пары.
"Милашки❤️❤️❤️❤️", "Вы самая классная пара!🔥🔥🔥❤️", "Кривляки", - написали под коллажом поклонники самой обсуждаемой пары в сети.
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