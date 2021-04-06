Актриса и "Холостячка" Ксения Мишина показала нежности с милым песиком, пока Эллерта не было рядом

Как пишет Politeka.net , известная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая на романтическом реалити-шоу таки нашла свою любовь Александра Эллерта, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красотка тяжело переболела коронавирусом, а теперь, когда немного пришла в себя рассказала, чем занималась на самоизоляции и обратилась к украинкам за советами.

Как видно, Ксения опубликовала в своем микроблоге милое фото, на котором позирует в уютном домашнем образе, сидя на диване. Перед камерой актриса появилась в синих лосинах и теплой белоснежно кофте оверсайз, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к фотографии Мишина подняла важную тему воспитания детей. По словам девушки, на самоизоляции она много читала советов на эту тему, и пришла к выводу, что все это не имеет смысла. "Честно?! У меня начал развиваться комплекс неполноценности. Я приняла решение просто не читать. Но вопрос остаётся открытым. Как найти этот баланс в сохранении ребёнка эмоционально здоровым и любознательным и все же обучать его, раскрывать таланты и воспитывать в нем силу воли? Поделитесь своими мыслями и опытом, я знаю, что многим это актуально!", - написала актриса.

Напомни, Сгорающая от любви "Холостячка" Мишина засветила роскошную квартиру, где живет с Эллертом: "Очень романтично...".

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