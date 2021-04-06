Актриса и "Холостячка" Ксения Мишина показала нежности с милым песиком, пока Эллерта не было рядом

Как пишет Politeka.net , известная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая на романтическом реалити-шоу таки нашла свою любовь Александра Эллерта, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сторис милыми кадрами, на которых можно увидеть ее нежности с пушистым любимцем по имени Голди.

На кадрах видно, что Ксения с песиком валяется на полу и дурачится, а в какой-то момент начинает сладко его расцеловывать. Перед камерой актриса появилась, лежа на полу рядом с собакой. На ней серые джинсы и черная футболка, волосы собраны в тугой пучок на макушке, а на лице нет макияжа. "Голди, Голди, нас снимают! Голди прячься!", - выкрикивает Мишина, обращаясь к собаке и обнимает ее, как будто укрывая от камеры.

Также Ксения показала еще несколько кадров с поцелуями с Голди, правда уже не на полу. Ролик актриса сняла сама, на нем она появилась в светлой комнате и уже в другом наряде – на ней светлая футболка, а длинные прямые волосы распущены. "Знаете, как выглядит настоящая любовь?", - спрашивает звезда у зрителей. А потом притягивает морду собаки к себе и начинает смачно целовать. После долгого поцелуя Мишина подытоживает: "Вот так".

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