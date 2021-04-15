Півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак і його найкращий друг, переможець проекту, Олександр Еллерт розбавили любовні історії своїм іскрометним гумором

Обидва коміка сипали жартами протягом усього шоу, а нещодавно Рибак зважився показати закулісні, раніше не опубліковані, кадри з безумствами Еллерта. Андрій поділився ними в "сторіз" в Інстаграм на прохання фанатів "Холостячки", передає Politeka.net.

На кадрах постав "головний герой" Еллерт, а також мигцем Женя Ковтуненко та Андрій Шатирко. Сам Рибак, вочевидь, знімав процес.

Обранець "Холостячки" включив на мобільному телефоні спеціальний музичний додаток, засунув апарат в рот і почав видавати незрозумілі звуки в такт. Виглядав процес вельми забавно, враховуючи, що Еллерт ще й присідав у цей момент.

Примітно, що Андрій з Олександром, прийшовши на шоу друзями, ними ж і залишилися, хоч обидва були в фаворитах у Мішиної, а один взагалі навіть переміг.

Після проекту Рибак таки знайшов своє кохання, продовживши зустрічатися з моделлю Аліною Смирновою, з якою мав стосунки ще до шоу. Андрій зізнався, що пішов на проект заради піару, давши обіцянку Аліні, що піде на перших же ефірах, але несподівано для себе закохався в Мішину та дійшов майже до кінця. Після вильоту, остаточно розібравшись у почуттях до обох, Андрій знову зійшовся з Аліною.

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