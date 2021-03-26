Андрей Рыбак, отвергнутый "Холостячкой" Ксенией Мишиной, но зато нашедший любовь в другом месте, ошеломил развлечениями со своей девушкой

Как передает Politeka.net, после проекта радиоведущий и комик вернулся к своей бывшей подружке Алине Смирновой и теперь охотно выставляет у себя в микроблоге в Инстаграм кадры с ней. Тем более, что живут они вместе.

Так, Андрей смутил публику, показав в "сториз", как возлюбленная забавляется с его ногой. Девушка в небесном микротопике и джинсах сидела на диване, а в руках держала босую ногу бойфренда, на которой играла, будто на гитаре. При этом Алина дерзко мотыляла головой и издавала мычащие звуки.

"Что ты играешь?", - еле смог спросить сквозь смех Рыбак.

"Рок какой-то", - с улыбкой ответила Алина.

"Вот так вот, оставь женщину одну - она...", - изумился экс-участник "Холостячки".

"Вечерние концерты от любимой", - с теплом подписал Рыбак эти кадры.

До этого он показывал, как пассия его "воспитывает". Комик приготовился нарезать себе яблоко, но как только змахнул ножом, откуда-то раздался дикий вопль Алины. Андрей сразу же спохватился и подставил под яблоко досточку. Выглядело это очень забавно.

"Мы с @smirnovaaalina буквально чувствуем друг друга на расстоянии!😏 У вас так же?😆", - с сарказмом признался Рыбак.

Примечательно, что одной из первых пост прокомментировала сама Алина: "И носки свои пособирай 😆".

"Мужик должен боятся лишь одного взгляда😂"; "Б...ть, чуть не обос.. лась от этого крика😂"; "Прослушивала несколько раз... что она крикнула?" - "Она наверное крикнула не режь на столе 😄", - комментировали в Сети.

Напомним, Андрей Рыбак рассказал все о "Холостячке".

Как сообщала Politeka, Андрей Рыбак рассказал о взрыве в авто.