Полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак и его лучший друг, победитель проекта, Александр Эллерт разбавили любовные истории своим искрометным юмором
Оба комика сыпали шуточками на протяжении всего шоу, а недавно Рыбак решился показать закулисные, ранее не опубликованные, кадры с безумствами Эллерта. Андрей поделился ими в "сториз" в Инстаграм по просьбе фанатов "Холостячки", передает Politeka.net.
На кадрах предстал "главный герой" Эллерт, а также мельком Женя Ковтуненко и Андрей Шатырко. Сам Рыбак, по всей видимости, снимал процесс.
Избранник "Холостячки" включил на мобильном телефоне специальное музыкальное приложение, засунул аппарат в рот и начал издавать непонятные звуки в такт. Выглядел процесс весьма забавно, учитывая, что Эллерт еще и приседал в этот момент.
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Примечательно, что Андрей с Александром, придя на шоу друзьями, ими же и остались, хоть оба были в фаворитах у Мишиной, а один вообще даже победил.
После проекта Рыбак таки нашел свою любовь, продолжив встречаться с моделью Алиной Смирновой, с которой имел отношения еще до шоу. Андрей признался, что пошел на проект ради пиара, дав обещание Алине, что уйдет на первых же эфирах, но неожиданно для себя влюбился в Мишину и дошел почти до конца. После вылета, окончательно разобравшись в чувствах к обеим, Андрей снова сошелся с Алиной.
Напомним, Полуфиналист реалити-шоу "Холостячки" Андрей Рыбак показал безумства своей новой девушки Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".
Как сообщала Politeka, Полуфиналист романтического реалити "Холостячка" комик Андрей Рыбак раскрыл пикантные подробности закулисья шоу.
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