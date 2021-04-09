Полуфиналист романтического реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, которого по итогу отвергла Ксения Мишина, раскрыл подробности неудачного свидания, с которого просто сбежал

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нового канала, за кулисами Improv Live Show комик и участник реалити "Холостячка" Андрей Рыбак поделился забавной историей неудачного свидания с которого просто сбежал.

По словам актера, однажды он назначил встречу с девушкой в кафе, но она пришла не одна, а с подружкой. Парень был уверен, что вторая девушка просто поздоровается и уйдет, оставив его наедине с потенциальной возлюбленной, однако, все пошло не так. "Девчонки начали общаться между собой, и это общение затянулось. Я пытался вставить пять копеек, но это было неуместно. К тому же, меня игнорировали", - вспомнил Андрей.

После полчаса полного игнора со стороны девушек к их столику подошел официант и принес заказ, который подружка девушки сделала раньше. И это окончательно вывело из себя Рыбака, он решил уйти и не мешать подружкам общаться, не заплатив за них, а только за себя. "Официант принес заказ, который вторая девушка, видимо, сделала заранее. По итогу я заплатил за себя, встал и ушел. Решил не мешать встрече", - рассказал комик.

Также комик Андрей признался, что у него были свидания, на которых девушки не ценили его чувство юмора и просто обижались на шутки, но такие ситуации он старается побыстрее забыть. "На то он и неудачный флирт, что потом с этим человеком вы вряд ли встретитесь", - подытожит Рыбак.

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