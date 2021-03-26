Півфіналіст шоу "Холостячка" Андрій Рибак розкрив подробиці стосунків зі своєю дівчиною і поділився романтичним фото

Як повідомляє Politeka.net, комік, якого в півфіналі "Холостячки" відкинула Ксенія Мішина, опублікував зворушливий пост на своїй сторінці в Instagram.

Так, Рибак розповів, що іноді людям варто змінюватися заради інших.

"Вам є заради кого змінюватися? Заради кого ставати краще? Більше заробляти і краще одягатися? Заради кого мити за собою тарілку і збирати шкарпетки по дому?",- поцікавився він.

Сам автор поста розповів, що його мотивує змінюватися на краще його нинішня кохана Аліна Смирнова. Втім, судячи з того, що він зарахував до своїх «заслуг», зміни на краще Рибалка вирішив почати з малого.

"У мене є! Ось вона, на фото! Радіє чистим тарілкам і зібраним шкарпеткам!",- написав комік.

Він також додав, що змінюватися варто і заради самого себе.

"Навіть якщо ви ще не знайшли таку людину, то змінитеся заради самого себе!",- закликав Рибалка.

Він поділився романтичним чорно-білим фото, на якому вони з Аліною стоять на вулиці в обнімку.

Передплатники оцінили пост коміка.

"Красива пара«,» змінюватися і ставати краще треба тільки для себе, інакше коли ваш мотиватор піде, то скотіться назад«,» Ідеальна пара", - пишуть люди.

Нагадавши, півфіналіст " Холостячки "Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".

Як повідомляла Politeka, півфіналіст "Холостячки" Рибак розкрив пікантні подробиці закулісся шоу.

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