Півфіналіст шоу "Холостячка" Андрій Рибак розкрив подробиці стосунків зі своєю дівчиною і поділився романтичним фото
Як повідомляє Politeka.net, комік, якого в півфіналі "Холостячки" відкинула Ксенія Мішина, опублікував зворушливий пост на своїй сторінці в Instagram.
Так, Рибак розповів, що іноді людям варто змінюватися заради інших.
"Вам є заради кого змінюватися? Заради кого ставати краще? Більше заробляти і краще одягатися? Заради кого мити за собою тарілку і збирати шкарпетки по дому?",- поцікавився він.
Сам автор поста розповів, що його мотивує змінюватися на краще його нинішня кохана Аліна Смирнова. Втім, судячи з того, що він зарахував до своїх «заслуг», зміни на краще Рибалка вирішив почати з малого.
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"У мене є! Ось вона, на фото! Радіє чистим тарілкам і зібраним шкарпеткам!",- написав комік.
Він також додав, що змінюватися варто і заради самого себе.
"Навіть якщо ви ще не знайшли таку людину, то змінитеся заради самого себе!",- закликав Рибалка.
Він поділився романтичним чорно-білим фото, на якому вони з Аліною стоять на вулиці в обнімку.
Передплатники оцінили пост коміка.
"Красива пара«,» змінюватися і ставати краще треба тільки для себе, інакше коли ваш мотиватор піде, то скотіться назад«,» Ідеальна пара", - пишуть люди.
Нагадавши, півфіналіст " Холостячки "Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".
Як повідомляла Politeka, півфіналіст "Холостячки" Рибак розкрив пікантні подробиці закулісся шоу.
Також Politeka писала, що вибух прогримів у машині півфіналіста" Холостячки " рибалки:"їду і тут ззаду...".