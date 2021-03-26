Полуфиналист шоу «Холостячка» Андрей Рыбак раскрыл подробности отношений со своей девушкой и поделился романтичным фото

Как сообщает Politeka.net, комик, которого в полуфинале «Холостячки» отвергла Ксения Мишина, опубликовал трогательный пост на своей странице в Инстаграм.

Так, Рыбак рассказал, что иногда людям стоит меняться ради других.

«Вам есть ради кого меняться? Ради кого становиться лучше? Больше зарабатывать и лучше одеваться? Ради кого мыть за собой тарелку и собирать носки по дому?», - поинтересовался он.

Сам автор поста рассказал, что его мотивирует меняться к лучшему его нынешняя возлюбленная Алина Смирнова. Впрочем, судя по тому, что он причислил к своим «заслугам», изменения к лучшему Рыбак решил начать с малого.

«У меня есть! Вот она, на фото! Радуется чистым тарелкам и собранным носкам!», - написал комик.

Он также добавил, что меняться стоит и ради самого себя.

«Даже если вы ещё не нашли такого человека, то изменитесь ради самого себя!», - призвал Рыбак.

Он поделился романтичным черно-белым фото, на котором они с Алиной стоят на улице в обнимку.

Подписчики оценили пост комика.

«Красивая пара», «Меняться и становиться лучше надо только для себя, иначе когда ваш мотиватор уйдет, то скатитесь обратно», «Идеальная пара», - пишут люди.

Напомним, полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".

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