Героїня шоу «Холостячка» Ксенія Мішина і її коханий Олександр Еллерт показали своїх "малюків"
Після відомого проекту актриса Ксенія Мішина і комік Олександр Еллерт вирішили жити разом, пише Politeka.net. Пара постійно ділиться кадрами спільного проведення часу.
Не так давно закохані розповіли про "поповнення" в родині. За словами Мішиної, вона разом з сином, Платоном, ледве вмовила Олександра завести хом'яка. Пізніше один з хом'яків народив, і зараз у сім'ї їх три.
Цього разу Ксенія показала у своєму сторіс, як її коханий возиться з "крихітками". Троє гризунів каталися в надувних кулях по підлозі.
"Подивіться на цього фаната хом'яків. Накупив він всяких штук і возиться", - сміючись, прокоментувала Мішина.
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Нагадаємо, закохані показали клітини своїх хом'ячків. Одному з гризунів доводилося спати, де доведеться, адже двоє поділили клітини між собою.
Мішина і Еллерт навіть жартома поміняли прізвища, назвавшись Хом'яковими.
Зазначимо, Ксенія Мішина і Олександр Еллерт познайомилися на зйомках шоу "Холостячка". За словами коміка, він закохався в актрису практично з першого погляду.
Після зйомок проекту парі доводилося приховувати свої стосунки, адже фінальні випуски ще не виходили в ефір.
Закохані ділилися при поході в магазин, зберігаючи інтригу. За їх зізнанням, вони стали жити разом через три дні після завершення зйомок програми.
Нагадаємо, що більше не Мішина, хвора "Холостячка "вибрала собі нове прізвище:"і це не Еллерт".
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