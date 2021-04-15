Полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак и победитель шоу Александр Эллерт устроили разбор нового выпуска шоу «Холостяк-11»

Как передает Politeka.net, после участия в шоу парни решили воспользоваться возросшей популярностью и организовали проект на youtube, в котором они смотрят выпуски «Холостяка» и смешно комментируют их.

В новом выпуске они решили посмеяться над свиданием Михаила Заливако и экс-жены Андрея Богдана Анны, которая является одной из фавориток шоу. Парочка встретилась на стадионе, где Михаил предложил девушке прыгнуть с высоты. Эллерт и Рыбак сразу же высмеяли наряд Анны, в котором она пришла на свидание.

«Посмотри, как они давно на шоу, что она выросла из штанишек. На четыре года позже вышла. И куртка, смотри, у нее какая подстреленная», - подтрунили над девушкой экс-холостяки.

В комментариях зрители оставили массу отзывов, отметив, что смотреть разбор иногда интереснее, чем само шоу.

«Элерт не пойдет на свидание с Мишей, потому что его сердце принадлежит Рыбаку», «выросла и всё равно не стала зарабатывать... и вышла замуж за Богдана. Пацаны, выпуск суперрррр!!!», «Я сам холостяк проматываю, а вас смотрю))», - пишут пользователи сети.

Напомним, что "холостячка" Мишина показала, как счастливый Эллерт возится дома с малышами: "Посмотрите на этого...".

Как сообщала Politeka, Андрей Рыбак впервые показал безумства Эллерта на "Холостячке", кадры закулисья: "Засунул в рот и...".

Также Politeka писала, что Эллерт после болезни "Холостячки" Мишиной удивил изможденным видом.