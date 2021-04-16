Ексучасниця "Холостяка" Катерина Жук після вигнання з проекту висловилася, який чоловік їй потрібен

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно "Холостяк" Михайло Заливако вигнав з реаліті-шоу учасницю Катю Жук. Хлопець звинуватив красуню в нещирості під час особистого спілкування, також його обурила кількість відвертих фото в її Instagram. Через деякий час після цього дівчина відверто розповіла в соцмережі, який чоловік її гідний, схоже, натякаючи, що Михайло до ідеалу не дотягує.

У своєму мікроблозі Катерина виклала гаряче фото з подружкою, на якому позує в зухвалому вбранні. Як видно, дівчина вийшла в люди у легкому рожевому платті на тоненьких бретельках, яке підкреслюючи її витончену фігурку і приголомшливе декольте. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до кадру Жук розповіла, який чоловік її гідний. "Чим же пахне чоловік, гідний мене? Надійність. Вірність. Запалом і пристрастю. Так яким же повинен бути чоловік? Відповідальний. Як зрозуміти, що чоловік відповідальний? Звичайно ж, за його вчинками. Чесним, порядним, вірним, мати моральні принципи. Надійний. Надійність - це про те, як він поводиться в стресових ситуаціях. Здатним контролювати емоції і не залежати від ситуацій в особистому житті. Характер справжнього чоловіка не дозволить емоціям взяти верх над розумом. Здатним приймати рішення, і нести відповідальність не тільки за себе. Мати твердість духу і впевненість у собі!",- написала Катерина і ще продовжила свій список кількома пунктами.

Нагадаємо, безсоромний "Холостяк" Заливако перейшов межу з однією з учасниць на очах у дівчини: "В засос на підлозі".

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