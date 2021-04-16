Экс-участница "Холостяка" Екатерина Жук после изгнания с проекта высказалась, какой мужчина ей нужен

Как сообщает Politeka.net, недавно "Холостяк" Михаил Заливако выгнал с реалити-шоу участницу Катю Жук. Парень обвинил красотку в неискренности во время личного общения, также его возмутило количество откровенных фото в ее Instagram. Спустя время после этого девушка откровенно рассказала в соцсети, какой мужчина ее достоин, похоже, намекая, что Михаил до идеала не дотягивает.

В своем микроблоге Екатерина выложила горячее фото с подружкой, на котором позирует в вызывающем наряде. Как видно, девушка вышла в свет в легком розовом платье на тоненьких бретельках, которое подчеркивая ее изящную фигурку и ошеломительное декольте. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к кадру Жук рассказала, какой мужчина ее достоин. "Чем же пахнет мужчина, достойный меня? Надежностью. Верностью. Пылом и страстью. Так каким же должен быть мужчина? Ответственным. Как понять, что мужчина ответственный? Конечно же, по его поступкам. Честным, порядочным, верным, иметь моральные принципы. Надежным. Надежность – это про то, как он ведет себя в стрессовых ситуациях. Способным контролировать эмоции и не зависеть от ситуаций в личной жизни. Характер настоящего мужчины не позволит эмоциям взять верх над разумом. Способным принимать решения, и нести ответственность не только за себя. Иметь твёрдость духа и уверенность в себе!", - написала Екатерина и еще продолжила свой список несколькими пунктами.

Напомним, бесстыжий "Холостяк" Заливако перешел грань с одной из участниц на глазах у девушке: "В засос на полу".

Как сообщала Politeka, неожиданный поворот на шоу "Холостяк" с Заливако, кого выгнали с проекта: "Миша еще пожалеет".