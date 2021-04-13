Герой "Холостяка 11" Михайло Заливако розпрощався з однією з учасниць через фото в Instagram

Як передає Politeka.net, під час шостого випуску проекту шоу покинула 29-річна власниця туристичного агентства Катерина Жук.

"Холостяк" обділив дівчину трояндою, звинувативши в нещирості під час індивідуального спілкування, а також у достатку відвертих фото в купальниках у неї в мікроблозі.

"На минулій церемонії я говорив тобі, що хочу, щоб моя близька людина керувалася щирими почуттями. На останньому спілкуванні ти ухилялася від відповіді. Тому я не можу вручити тобі троянду", - заявив Михайло.

Катерина висловилася про свій відхід в Instagram, зазначивши, що спочатку не встигла розкритися перед "Холостяком", так як важко сходиться з людьми, а потім зрозуміла, що їй це не потрібно.

"Я відкриваюся людям не відразу і далеко не всім. І не знаючи чоловіка і не маючи можливості його впізнати, не хотілося відкриватися перед ним і всією Україною завчасно. Мені в якийсь момент стало це не цікаво, я зрозуміла, що я перебуваю не в тому місці і не з тією людиною. Але, я все одно залишала ще шанс на наше індивідуальне побачення, на якому я б, можливо, поміняла свою думку..., - поділилася Жук. - Коли Міша говорив мені

"Мені здається, ти маніпулюєш людьми», «мені здається, ти граєш», "мені здається ваша дружба не справжня"... А чи не здається Вам, що йому дуже багато здається😆 саме з такими словами він мене проводжав на церемонії троянд🌹 але, сьогодні виявилося, що я покинула проект через свій Інстаграм. І через те, що у мене не було почуттів і зацікавленості в ньому... В цьому він правий... я не встигла його пізнати😌".

Як би там не склалося, Катерина додала, що ні про що не шкодує, отримала багато вражень, а також хороший досвід на телебаченні.



"Міша хороший хлопець, але я хочу бути поруч з чоловіком, який впевнений в собі і в мені! Це герой не мого роману..😉", - підсумувала красуня.

Користувачі гаряче обговорили відхід дівчини з проекту:

"Пішла моя фаворитка! Ви гідні кращого, герой не вашого роману, а ваш Вас знайде🙌❤️"

"Катюша, бажаю вам знайти "свого" гідного і єдиного❤️❤️"

"Та він якийсь безхребетний цей Міша, на балу попрощався з тими, з ким "пацани" сказали... і фіналісткою залишиться та, на кого "пацани" покажуть😂"

"Вболівала за вас з першої вечірки!️ ️ так чекала індивідуального побачення🤗 але, дивлюся на це все і розумію, що ви вчасно і гідно пішли"

Нагадаємо, безсоромний "Холостяк" Заливако перейшов межу з однією з учасниць на очах у дівчини:"в засос на підлозі".

Як повідомляла Politeka, несподіваний поворот на шоу "Холостяк" з Заливако, кого вигнали з проекту: "Міша ще пошкодує»