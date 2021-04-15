Реаліті-шоу "Холостяк" приковує увагу українських глядачів: драми, напруженість ситуації, жорстка боротьба дівчат за серце головного героя не проставляють байдужими шанувальників шоу

Як передає Politeka.net, на youtube-каналі проєкту з'явився анонс нового випуску програми. В анонсі нового випуску, дівчата "потріпають" нерви Михайлу. Юлія "Зайка" Бельченко розплачеться прямо на побаченні.

Зі сльозами на очах в трепетних почуттях зізнається ще одна дівчина, опинившись на межі зриву: "я просто з таким трепетом згадую наші з тобою побачення...",- заявить Даша Ставнича.

А ексдружина Андрія Богдана Аня влаштує скандал, дівчина не підбираючи слів висловиться про Мізаїлі.

Для Джесіки "Холостяк" зробить "щось", в анонсі програми Михайло взявши руку Джесіки подивиться їй в очі, а дівчина скаже: "Я єдина хочу бути!"

"Невже всі дівчата відмовляться від троянд", "Невже сформується коаліція проти холостяка?"- оголошено в анонсі. Шанувальники під анонсом висловили своє припущення, заявивши, що в анонсі часто спотворюють суть випуску, і для того, щоб дізнатися що станеться, потрібно просто подивитися новий випуск:

"Знаючи як СТБ роблять анонси, в результаті буде взагалі зовсім не те😅 😅 😅", "Коли було так, як показано в анонсі? Ніколи.", "Цього разу напевно покине проєкт Даша або Юля Карнаух, "Зайчик" точно ні, бо в неї ще буде побачення з Мішою і Джесіка теж ні, бо в неї попереду має бути побачення у басейні, але побачимо, як це насправді буде🙃".

Відомо, що на минулому проєкті Михайло відмовився давати дівчина троянди на побаченні, щоб всі були в рівних умовах на Церемонії троянд, де Заливако прийме остаточне рішення.

Нещодавно ми писали, що одна з фавориток Заливако Юлія "Зайка" Бельченко показала своїх конкуренток без макіяжу і зізналася, що у дівчат трапляються сварки.

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