Вот так поворот!

Финалист шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко эмоционально отреагировал на известие о том, кто станет главной героиней нового сезона проекта

Как сообщает Politeka.net, накануне создатели шоу раскрыли секрет, что во втором сезоне главной украинской холостячкой стала певица, композитор, представительница Украины на Евровидении-2013 и победительница шоу «Маска» Злата Огневич.

Алексей Тригубенко, который в первом сезоне боролся за сердце актрисы Ксении Мишиной, не смог обойти своим вниманием такое известие.

«Мое лицо, когда узнал, что Злата Огневич будет холостячкой в новом сезоне. Можно заявку подать на участие?» - написал он и показал эмоциональное селфи.

Отметим, что украинцы обсуждали разные кандидатуры на роль второй холостячки. В шоу хотели видеть Лесю Никитюк, Тину Кароль или Алину Гросу.

Напомним, что в финале первого сезона «Холостячки» Ксения Мишина отдала предпочтение Александру Эллерту.

Отвергнутый Алексей Тригубенко рассказывал, что после шоу не общается с Ксенией. Также он признавался, что переживал из-за такого финала проекта. Чтобы отвлечься, ему пришлось с головой уйти в работу.

Напомним, новая "Холостячка" Злата Огневич поставила украинцев перед сложным выбором: топ стильных образов.

Как сообщала Politeka, финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал, какую девушку ищет после отказа Мишиной: "Признаюсь, очень страшно"

Также Politeka писала, что Алексей Тригубенко развлекся с целой компанией красоток из "Холостяка", забыв о Мишиной.