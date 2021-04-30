Финалист шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко эмоционально отреагировал на известие о том, кто станет главной героиней нового сезона проекта
Как сообщает Politeka.net, накануне создатели шоу раскрыли секрет, что во втором сезоне главной украинской холостячкой стала певица, композитор, представительница Украины на Евровидении-2013 и победительница шоу «Маска» Злата Огневич.
Алексей Тригубенко, который в первом сезоне боролся за сердце актрисы Ксении Мишиной, не смог обойти своим вниманием такое известие.
«Мое лицо, когда узнал, что Злата Огневич будет холостячкой в новом сезоне. Можно заявку подать на участие?» - написал он и показал эмоциональное селфи.
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Отметим, что украинцы обсуждали разные кандидатуры на роль второй холостячки. В шоу хотели видеть Лесю Никитюк, Тину Кароль или Алину Гросу.
Напомним, что в финале первого сезона «Холостячки» Ксения Мишина отдала предпочтение Александру Эллерту.
Отвергнутый Алексей Тригубенко рассказывал, что после шоу не общается с Ксенией. Также он признавался, что переживал из-за такого финала проекта. Чтобы отвлечься, ему пришлось с головой уйти в работу.
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