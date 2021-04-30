Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала триумфатором прошлого сезона шоу "Маска", а теперь новой "Холостячкой", показала себя в разных образах
Как пишет Politeka.net, Злата Огневич не так давно стала победительницей шоу "Маска". А сейчас красотка решила испытать судьбу и стала новой героиней проекта "Холостячка". Девушка еще и активно развивает социальные сети, где подогревает интерес к своему творчеству.
В этот раз красотка показалась в разных образах. Девушка была в штанах, платье, юбке, используя разные цвета: черный, розовый, голубой и оранжевый.
"Выбираем лучший лук", - написала красотка под кадрами.
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Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:
"Невероятная", "Обворожительная", "Красотка", "Мои любимые: 3, 5 и 6. Весеннее настроение просит ярких цветов. И вообще, все образы очень красивые и вам идут", "Все шикарные, но второй самый-самый".
Сообщалось, что известная певица Злата Огневич рассказала украинцам тайну, как борется с болями в спине несмотря на насыщенный график.
В этот раз Злата решила провести фанатам мастер-клас в Stories, как держит в порядке свою спину во время съемок международного проекта, в который ее пригласил Александр Пономарев. В нем принимает участие 12 украинских артистов.
Напомним, Злата Огневич в прозрачном платье превратилась в роскошную брюнетку
А еще Politeka писала, что Злата Огневич решила открыться, что теперь ее связывает с Пономаревым
Также Politeka сообщала, что Злата Огневич показала в платье с декольте, как нужно выглядеть на красной дорожке