Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала триумфатором прошлого сезона шоу "Маска", а теперь новой "Холостячкой", показала себя в разных образах

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич не так давно стала победительницей шоу "Маска". А сейчас красотка решила испытать судьбу и стала новой героиней проекта "Холостячка". Девушка еще и активно развивает социальные сети, где подогревает интерес к своему творчеству.

В этот раз красотка показалась в разных образах. Девушка была в штанах, платье, юбке, используя разные цвета: черный, розовый, голубой и оранжевый.

"Выбираем лучший лук", - написала красотка под кадрами.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:

"Невероятная", "Обворожительная", "Красотка", "Мои любимые: 3, 5 и 6. Весеннее настроение просит ярких цветов. И вообще, все образы очень красивые и вам идут", "Все шикарные, но второй самый-самый".

Сообщалось, что известная певица Злата Огневич рассказала украинцам тайну, как борется с болями в спине несмотря на насыщенный график.

В этот раз Злата решила провести фанатам мастер-клас в Stories, как держит в порядке свою спину во время съемок международного проекта, в который ее пригласил Александр Пономарев. В нем принимает участие 12 украинских артистов.

Напомним, Злата Огневич в прозрачном платье превратилась в роскошную брюнетку

А еще Politeka писала, что Злата Огневич решила открыться, что теперь ее связывает с Пономаревым

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич показала в платье с декольте, как нужно выглядеть на красной дорожке



