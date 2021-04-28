Яркий участник шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко показал кадры с вечеринки у участницы "Холостяка"

Как сообщает Politeka.net, яркий участник шоу "Холостячка" и один из главных претендентов на сердце Ксении Мишиной Алексей Тригубенко после участия в проекте все же остался один. Спустя время после съемок в реалити-шоу перспективный жених так и не нашел себе пару, зато завоевал сердца тысяч фанаток в соцсети Instagram. В своем микроблоге парень часто делится яркими кадрами из своей насыщенной жизни.

Так, недавно в сторис Алексей поделился веселыми кадрами с громкой вечеринки и рассказал, чтоб это было за мероприятие. Оказалось, что парень побывал на новоселье у одной из участниц шоу "Холостяк" Александры Миколюк. Девушка пригласила домой своих друзей и подружек с реалити шоу и хвасталась покупкой квартиры. Видно, что для гостей накрыли фуршетный стол с вкусными закусками, фруктами и шампанским.

Тригубенко в своих сторис показал, что он здорово повеселился в компании девушек. Виновницу праздника Александру поздравляли с пышными букетами и желали много приятностей в ее новом доме. А она в ответ громко выкрикивала "Спасибо! Спасибо!". "Новоселье", - говорит Алексей на видео, когда вечеринка только началась.

Отметим, что девушки из "Холостяка" и парни с "Холостячки" здорово подружились между собой и не впервые собираются на подобных вечеринках. Так, недавно Тригубенко показывал кадры с другой вечерники – тогда они в ресторане отмечали день рождения одной их участниц проекта "Холостяк".

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