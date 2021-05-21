Финалист шоу "Холостячка", бизнесмен Алексей Тригубенко, рассказал о прошлом, которого стыдился
Бизнесмен Алексей Тригубенко был фаворитом на шоу "Холостячка", в котором героиней была актриса Ксения Мишина, однако та в итоге выбрала Александра Эллерта.
В новом посте сегодняшний бизнесмен рассказал о менее успешных периодах жизни, пишет Politeka.net. Когда-то его работа была – грузчи с овощной базы.
«Самая бессмысленная работа, которая у меня была – это, наверное, когда я работал грузчиком. Это был очень жесткий период моей жизни. Но я тогда был в такой ситуации, когда я вообще не знал, что мне делать, куда дальше двигаться, чего я вообще хочу в жизни», - признался Алексей.
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Но, оглядываясь назад, Тригубенко не жалеет о таком опыте.
«И мне было очень стыдно рассказать об этом друзьям. Я бы мог сказать, что сожалею о потраченном времени, что сразу не нашел свое дело, что был очень закрыт и думал, что все решают связи и родители. Но с другой стороны, это ведь был крутой опыт, который запустил маховик правильных решений», - рассказал он.
Также Тригубенко дал совет тем, кто сейчас находится в подобной ситуации.
«Если ты не знаешь, чем вообще заняться, что делать, то надо делать хоть что-то и начинать с самого нуля. Потом, если у тебя есть рвение, есть цель, если ты хочешь вырасти, то ты это и сделаешь и так, не важно, кем ты будешь работать, в какой сфере», - уверен Алексей.
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