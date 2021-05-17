Один из самых ярких участников шоу "Холостячка", бизнесмен Алексей Тригубенко, заговорил о любви
Бизнесмен Алексей Тригубенко был фаворитом на шоу "Холостячка", в котором героиней была актриса Ксения Мишина, однако та в итоге выбрала комика Александра Эллерта, пишет Politeka.net.
После завершения шоу бизнесмен признался, что Мишина "разбила" ему сердце, ведь у него были чувства. Все же бизнесмен пожелал счастья паре и "с головой" ушел в работу. Ранее он заявлял, что не планирует никаких встреч, свиданий и отношений.
А в своих недавних сторис бизнесмен неожиданно заговорил о любви. Для начала фаворит шоу решил поинтересоваться у подписчиков, что для них значит выражение "язык любви", а позже сам ответил на этот вопрос.
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"Это в первую очередь поступки, внимание, забота, но также появились еще слова. Я стал чаще говорить о том, что чувствую и тактильность, которой раньше особо не было", - поделился Тригубенко.
В следующем сторис участник "Холостячки" рассказал, что сейчас слушает романтическую песню и предложил угадать, чтобы это значило. В итоге 91% фолловеров сошлись на мнении, что Тригубенко влюбился.
Напомним, Алексей Тригубенко ранее утверждал, что проект помог ему понять очень важные вещи. Самое главное, он начал жить «по максимуму» – работать, отдыхать и любить.
"Реалити смогло сместить акценты в нужном направлении, которые меняют мою жизнь к лучшему!", – заключил Алексей Тригубенко.
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