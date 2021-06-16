Участник шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко попал в опасную ситуацию

Финалист шоу "Холостячка" и один из главных претендентов на сердце Ксении Мишиной Алексей Тригубенко после участия в проекте все же остался один. И хотя шоу не помогло ему устроить личную жизнь, но зато подтолкнуло к реализации другой мечты.

Так, именно на проекте он начал заниматься дрифтом, и продолжает сейчас.

Во время очередной тренировки произошло ЧП. Об этом Тригубенко рассказал на своей странице в Инстраграм, сообщает Politeka.net,

«На выходе с поворота лопнуло колесо. Такой был взрыв, что аж бампер с крепления слетел», - рассказал Тригубенко, и показал поврежденное авто.

Но это не остановило азартного водителя, и тренировка продолжилась.

Тригубенко также рассказал, что настроен относительно опасного хобби серьезно. Пока решил пройти полный курс по дрифту, и если будет получаться, то следующая цель – участие в соревнованиях.

«Но, я также прекрасно понимаю, насколько это дорогой вид спорта, так что без спонсоров не обойтись. В общем, буду с вами делиться, мечты должны сбываться», - подытожил Алексей.

Напомним, отвергнутый Мишиной Тригубенко рассказал о тревожном инциденте: "Очень сильно ругалась".

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