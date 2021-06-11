Яркий участник шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко поднял важную тему в своем микроблоге

Как сообщает Politeka.net, яркий участник шоу "Холостячка" и один из главных претендентов на сердце Ксении Мишиной Алексей Тригубенко после участия в проекте все же остался один. Спустя время после съемок в реалити-шоу перспективный жених так и не нашел себе пару, зато завоевал сердца тысяч фанаток в соцсети Instagram. В своем микроблоге парень часто делится яркими кадрами из своей насыщенной жизни.

А недавно в сторис Алексей поделился историей, свидетелем которой стал на прогулке в парке. По словам парня, он увидел неприятный инцидент – ссору молодой пары с ребенком. Больше всего его возмутило, что взрослые ругались в присутствии ребенка, ведь по мнению Тригубенко, такое поведение родителей может аукнуться их сыну в будущем.

"Вчера шел в парке и видел, как одна пара очень сильно ругалась в присутствии своего ребенка. Ни для кого не секрет, что отношения в семье влияют на то, какими станут дети. Я считаю, что в зависимости от того, в какой обстановке они росли, будет отражаться в отношениях в зрелости. Если в семье была любовь и гармония, то человек вырастает со стабильной самооценкой, определенной системой ценностей и морали. Если в семье была напряженная обстановка, ребенок чаще всего вырастает с комплексами и обидами. Это потом сказывается на его отношениях в будущем", - рассказал Алексей в своих сторис и спросил, что по этому поводу думают его поклонники.

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