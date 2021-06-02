Отвергнутый "Холостячкой" Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко признал свою ошибку

32-летний киевский бизнесмен, который после окончания шоу так и не нашел себе пару, недавно позволил себе опрометчивое высказывание об отношениях, за что тут же "получил" в Сети.

Так, бывший фаворит Мишиной признался, что был неправ, когда заявил, что любовь на расстоянии невозможна. Об этом он сообщил в своих новых "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Помните, на прошлой неделе я выставлял "сториз" и говорил, что не верю в отношения на расстоянии? Так вот, после этого я получил сотни вот таких вот сообщений...", - обратился Тригубенко, показав эти самые "месседжи".

Пользователи на собственном примере кинулись уверять парня, что для настоящих чувств километры - не преграда. Многие рассказали, как после долгих месяцев разлуки счастливо женились и заводили детей.

"И знаете, что я понял? Вы меня часто спрашиваете, Леша, чем ты вдохновляешься. Я вдохновляюсь вами, и восхищаюсь, и горжусь! Вы - красавчики, а я беру свои слова обратно и считаю теперь, что отношения могут быть на расстоянии. Спасибо! Главное, не затягивать", - подытожил Тригубенко.

Ранее мы рассказывали, что Алексей в последнее время стал часто появляться в компании красоток из "Холостяка 11". Недавно он показал, как весело проводит время с Александрой, Лизой и Надин в ресторане.

"Приятное окончание дня в компании друзей", - говорится в подписи.

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