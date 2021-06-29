Полуфиналист шоу "Холостячка", ведущий мероприятий, юморист Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, удивил кадрами со своей девушкой
После своего участия в шоу "Холостячка" юморист набрал большую популярность в сети, передает Politeka.net. Сейчас на страницу Рыбака в Инстаграм подписана 221 тысяча пользователей сети.
В этот раз Рыбак удивил своих поклонников на видео, устроив "сцену ревности" своей возлюбленной Алине Смирновой, с которой живет после "Холостяки".
"Словил с поличным!", - подписал кадры юморист.
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На кадрах Рыбак зашел на кухню, где была его любимая, со словами: "Где он?", на что Алина выразила не понимание вопроса.
"Я все знаю! Где он? Вот он! Кто ты такой? Что делаешь здесь с моей девушкой?", - продолжил в шутку комик, показав на полу большого плюшевого медведя.
Кадры получились весьма забавными, но не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Отметим, Андрей Рыбак признался, что пришел на проект "Холостячка" ради пиара. Он заверил свою девушку Алину Смирнову, что не влюбится в Ксению Мишину, но его чувства неожиданно вспыхнули.
После того как героиня проекта отвергла Рыбака, тот вернулся к Алине, и она его простила.
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