Полуфиналист шоу "Холостячка", ведущий мероприятий, юморист Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, удивил кадрами со своей девушкой

После своего участия в шоу "Холостячка" юморист набрал большую популярность в сети, передает Politeka.net. Сейчас на страницу Рыбака в Инстаграм подписана 221 тысяча пользователей сети.

В этот раз Рыбак удивил своих поклонников на видео, устроив "сцену ревности" своей возлюбленной Алине Смирновой, с которой живет после "Холостяки".

"Словил с поличным!", - подписал кадры юморист.

На кадрах Рыбак зашел на кухню, где была его любимая, со словами: "Где он?", на что Алина выразила не понимание вопроса.

"Я все знаю! Где он? Вот он! Кто ты такой? Что делаешь здесь с моей девушкой?", - продолжил в шутку комик, показав на полу большого плюшевого медведя.

Кадры получились весьма забавными, но не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Андрей Рыбак признался, что пришел на проект "Холостячка" ради пиара. Он заверил свою девушку Алину Смирнову, что не влюбится в Ксению Мишину, но его чувства неожиданно вспыхнули.

После того как героиня проекта отвергла Рыбака, тот вернулся к Алине, и она его простила.

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