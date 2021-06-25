Полуфиналист шоу "Холостячка" Андрей Рыбак насмешил сеть, показав разницу между своим реальным видом и фотографиями в сети

Как сообщает Politeka.net, Рыбак изобразил миниатюру, которая заставила фанатов смеяться. Девушка Рыбака сняла телефон с его горячим фото из Инстаграма, после чего перевела кадр на него. Парень в это время пил пиво и, в целом, выглядел не очень соблазнительно. У него были мокрые волосы и весьма расслабленный вид. А вот на фото он выглядел как красавчик с обложки.

«Это нерабочая сторона просто! У каждого ведь она есть?», - пошутил под постом юморист.

В комментариях поклонники оставили множество положительных отзывов на видео.

«Ну на втором кадре получше будешь)», «Мы все на фотках, кажемся немного красивше, чем есть на самом деле», «Закрыли тренд», «С пивком лучше», «вот это насмешил, ещё и смех заразительный такой», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Рыбак показал девушку, с которой живет после "Холостячки": "Я бы никогда не дала вам 28".

Как сообщала Politeka, Андрей Рыбак показал ссору с возлюбленной, с которой живет после "Холостячки": "С ума сошла?".

Также Politeka писала, что Рыбак засветил взрослые утехи с брюнеткой, к которой вернулся после "Холостячки": "Это прекрасно".