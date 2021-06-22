Андрій Рибак із задоволенням ділиться з публікою кадрами з особистого життя з

Як відомо, після "Холостячки" колишній фаворит Ксенії Мішиної, відкинутий нею, Рибак зійшовся зі своєю колишньою любов'ю - брюнеткою Аліною Смирновою, з якою зустрічався до шоу. Хлопець зізнавався, що спочатку йшов на проєкт заради піару, пообіцявши Смирновій піти ще під час перших ефірів. Але несподівано для себе закохався в головну героїню Мішину і дійшов майже до кінця. Після вильоту, остаточно розібравшись у почуттях до обох, екс-фаворит "Холостячки" знову зійшовся з Аліною. Дівчина пробачила йому його "пригоди".

У своєму новому пості в Instagram Рибак показав забавну сценку - нібито сварку з коханою, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Андрій, я тут з дівчатами в клуб сьогодні йду... Ти повбирай вдома і не чекай мене, я буду під ранок", - звернулася дівчина до нього.

"Чого? Ти що, з глузду з'їхала? Який клуб? Щоб вдома сиділа, зрозуміло? Сама повбирай і поки я не скажу, з дому не вийдеш нікуди, ясно тобі?", - розлютився той.

Але, в підсумку, виявилося, що така реакція Андрію лише привиділася, а насправді все відбувається так:

"Ти що заснув?", - запитала в нього Аліна.

"Задумався... Так, зайчику, звичайно, йди, я повбираю... Тобі грошей дати?",- єлейним голосом запропонував Рибак.

У підписі хлопець уточнив, що "головне у відносинах - відразу заявити про свій авторитет". Це йому так Смирнова сказала.

Користувачі обговорили побачене:

"Не вірю 😂 😂"

"Рибак сила 🔥 🔥 🔥 "

"Ахахахах😂 😂 😂 таких чоловіків напевно і немає😂"

Нагадаємо, що півфіналіст "Холостячки" Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".

Як повідомляла Politeka, півфіналіст "Холостячки" Рибак розкрив пікантні подробиці закулісся шоу.

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