Андрей Рыбак с удовольствием делится с публикой кадрами из личной жизни

Как известно, после "Холостячки" бывший фаворит Ксении Мишиной, но отвергнутый ею, Рыбак сошелся со своей прежней любовью - брюнеткой Алиной Смирновой, с которой встречался до шоу. Парень признавался, что изначально шел на проект ради пиара, пообещав Смирновой уйти еще во время первых эфиров. Но неожиданно для себя влюбился в главную героиню Мишину и дошел почти до конца. После вылета, окончательно разобравшись в чувствах к обеим, экс-фаворит "Холостячки" снова сошелся с Алиной. Девушка простила ему его "похождения".

В своем новом посте в Инстаграм Рыбак показал забавную сценку - якобы ссору с возлюбленной, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Андрей, я тут с девчонками в клуб сегодня иду... Ты поубирай дома и не жди меня, я буду под утро", - обратилась девушка к нему.

"Чего? Ты что, с ума сошла? Какой клуб? Чтобы дома сидела, понятно? Сама поубирай и пока я не скажу, из дома не выйдешь никуда, ясно тебе?", - разозлился тот.

Но, в итоге, оказалось, что такая реакция Андрею лишь привиделась, а на самом деле все происходит так:

"Ты что уснул?", - спросила у него Алина.

"Задумался... Да, зайчик, конечно, иди, я поубираю... Тебе денег дать?", - елейным голосом предложил Рыбак.

В подписи парень уточнил, что "главное в отношениях - сразу заявить о своём авторитете". Это ему так Смирнова сказала.

Пользователи обсудили увиденное:

"Не верю 😂😂"

"Рыбак сила🔥🔥🔥"

"Ахахахах😂😂😂 таких мужчин наверняка и нет😂"

Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".

Как сообщала Politeka, полуфиналист «Холостячки» Рыбак раскрыл пикантные подробности закулисья шоу.

Также Politeka писала, что взрыв прогремел в машине полуфиналиста "Холостячки" Рыбака: "Еду и тут сзади…"